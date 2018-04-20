ТСЦО Бескудниково принял участие в Чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения

С 12 по 18 апреля Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы провел отборочные этапы Чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения.

Более трехсот московских пенсионеров с активной жизненной позицией приняли участие в окружных соревнованиях по компьютерному многоборью, из них 70% — женщины. А самому старшему претенденту на победу более 80 лет.

Целями проведения Чемпионата является популяризация информационных технологий и развитие системы обучения компьютерной грамотности среди москвичей пенсионного возраста.

Первый этап конкурса проходил в территориальных центрах социального обслуживания, пансионатах для ветеранов войны и труда.

Второй — в административных округах города. Наибольшее количество заявок на участие подано в Северном административном округе города Москвы. Среди них и ТЦСО Бескудниково. На всех этапах наши участники соревнуются по следующим номинациям: «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь».

Конкурсанты продемонстрировали свои умения пользоваться порталом «Госуслуг», навыки работы с текстовыми программами, поисковыми системами, создавали презентации и многое другое.

По итогам окружного этапа чемпионата по компьютерному многоборью третье место в номинации «Уверенный пользователь ПК» заняла Ибраимова Васфие Абдурешитовна из ТЦСО Бескудниково.

Финал и подведение итогов московского Чемпионата состоится 17 мая 2018 года. Лучшие пользователи компьютера среди граждан старшего поколения представят Москву на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.