Ещё
ТСЦО Бескудниково принял участие в Чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТСЦО Бескудниково принял участие в Чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
С 12 по 18 апреля Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы провел отборочные этапы Чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения.
Более трехсот московских пенсионеров с активной жизненной позицией приняли участие в окружных соревнованиях по компьютерному многоборью, из них 70% — женщины. А самому старшему претенденту на победу более 80 лет.
Целями проведения Чемпионата является популяризация информационных технологий и развитие системы обучения компьютерной грамотности среди москвичей пенсионного возраста.
Первый этап конкурса проходил в территориальных центрах социального обслуживания, пансионатах для ветеранов войны и труда.
Второй — в административных округах города. Наибольшее количество заявок на участие подано в Северном административном округе города Москвы. Среди них и ТЦСО Бескудниково. На всех этапах наши участники соревнуются по следующим номинациям: «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь».
Конкурсанты продемонстрировали свои умения пользоваться порталом «Госуслуг», навыки работы с текстовыми программами, поисковыми системами, создавали презентации и многое другое.
По итогам окружного этапа чемпионата по компьютерному многоборью третье место в номинации «Уверенный пользователь ПК» заняла Ибраимова Васфие Абдурешитовна из ТЦСО Бескудниково.
Финал и подведение итогов московского Чемпионата состоится 17 мая 2018 года. Лучшие пользователи компьютера среди граждан старшего поколения представят Москву на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Сергей Собянин создал городской оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018 по футболу Команды из всех школ САО примут участие в соревнованиях «Школа безопасности» На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу благоустройства долины реки Лихоборка вдоль Лихоборской набережной в САО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо6
Денисова наказали за дебилов
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз139
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Швеция отказалась от Ибрагимовича2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение