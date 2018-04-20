Депутата Архангельского облсобрания могут лишить зарплаты за прогулы

Вопрос с депутатом-фантомом из Архангельского областного собрания депутатов Анатолием Назаровым будет решаться на апрельской сессии. В областное собрание он избрался от фракции «Единая России» в Онежском районе в мае 2017 года. За это время прошло уже семь сессий, но ни на одной из них мужчина не появился, также он не вступил ни в один комитет. С инициативой лишить прогульщика ежемесячной компенсации за депутатскую работу выступил областной депутат от ЛДПР Сергей Пивков.

— В конце марта я написал письмо в комитет по этике и регламенту о том, что избравшийся в мае прошлого года Назаров не был ни на одной сессии. И самое интересное — не вошел в состав ни одного из комитетов, хотя в уставе четко прописано, что депутат обязан работать при одном из комитетов. Изначально ко мне поступило письмо от наших депутатов в Онеге, к которым обратились жители и спросили: «А где наш депутат?». Я поразбирался, понял, что его не было на всех семи прошедших сессиях. Комитет по этике и регламенту почему-то его отсутствия не усмотрел. Для меня это было удивительно. По нашему областному закону сейчас мы максимум можем лишить его компенсации за время, что он не работал, когда это будут фиксировать. Не будет в апреле, мае — не получит компенсацию. То, что он уже получил — а получал он исправно — теперь вернуть нельзя. У него еще и помощник работает, тоже получает зарплату, но делает ли что-то — неизвестно, — прокомментировал Сергей Пивков.

По словам депутата, на майскую сессию облсобрания он собирается внести законопроект, согласно которому можно будет лишать мандата при пропуске более трех сессий без причины.

— Такой закон работает в 20 регионах. Я связался с депутатом из ЯНАО, он сказал, что до закона депутаты прогуливали, но после принятия — все начали ходить. Это хороший стимул, — подытожил Пивков.