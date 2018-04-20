Почему Венгер ушел из «Арсенала»? Как обыграть «Спартак»? Кто может сменить Манчини?

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 апреля.

РАССУЖДЕНИЯ. "Зенит" : вместо Манчини — Михайлович. А вдруг? Если верить авторитетному журналисту Sky Sport Джанлуке Ди Марцио, летом у петербургского клуба снова сменится тренер. Рассказываем обо всем, что известно на данный момент.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Парфенов : «После победы над »Спартаком" получил 200 смс" Эксклюзивное интервью главного тренера «Тосно» Дмитрия Парфенова, который в среду обыграл чемпиона России в полуфинале Кубка страны (1:1, пенальти — 5:4). В частности специалист рассказал, какой был план на игру со «Спартаком».

ЮБИЛЕЙ. Елена Вяльбе : «Если Мутко сошлют в Магадан, встречу его там с распростертыми объятьями» Трехкратной олимпийской чемпионке и президенту федерации лыжных гонок России сегодня исполняется 50 лет. Накануне юбилея знаменитая лыжница побывала в гостях у «СЭ», рассказав о детстве на Колыме, домашнем питоне и давнем знакомстве с Григорием Родченковым.

60. «Хотел „похитить“ Кубок Стэнли». Суперинтервью Фетисова 20 апреля легендарному капитану сборной СССР, обладателю всех возможных призов в мировом хоккее, а впоследствии главе Росспорта исполняется 60 лет. Накануне он дал откровенное интервью обозревателю «СЭ» Игорю РАБИНЕРУ

РЕШЕНИЕ. Шандор Варга : «Зенит» может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов" Сегодня «Арсенал» объявил, что этот сезон станет для Арсена Венгера послединм на посту главного тренера «канониров». Известный агент и друг главного тренера француза Шандор Варга совсем не удивлен решением специалиста покинуть клуб, но в то же время утверждает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин все равно будет на радаре у лондонцев.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Игорь Куделин. Как я стал банкротом Герой традиционной рубрики «СЭ» — один из лучших баскетболистов России 90-х, девятикратный чемпион страны в составе ЦСКА, который после ухода из спорта попал в тяжелейшую финансовую ситуацию. Он рассказал, как оказался в долговой яме, вспомнил яркие эпизоды карьеры и объяснил, почему отказался от контракта в НБА.

ИНСАЙДЫ. Почему поменяли судейских руководителей? Эксперт «СЭ» Александр БОБРОВ рассказывает о том, что происходило в последнее время в российском судействе и что привело к резкой смене руководства судейско-инспекторским корпусом.

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