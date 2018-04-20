Макс Ферстаппен столкнулся с Себастьяном Феттелем на Гран-при Китая Формулы

Ферстаппен продолжает попадать в аварии. Вот только не требуйте от Макса срочно менять свой стиль!

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Китая снова сумел «взорвать» своим поведением социальные сети и паддок. Его авария с Себастьяном Феттелем на 44-м круге гонки в Китае стала одним из самых обсуждаемых событий не только третьего этапа чемпионата мира, но и всего старта сезона.

Сказать, что на Ферстаппена вылился целый ушат нечистот, значит не сказать ничего. Ники Лауда сразу после финиша обвинил Макса в «проблемах с интеллектом», технический делегат ФИА Чарли Уайтинг выразил надежду, что Ферстаппен впредь будет осторожнее, Нико Росберг назвал инцидент «неправильным и ненужным». Не остался в стороне даже Виталий Петров , посоветовавший Ферстаппену обратиться к психологу и отметивший, что поведение Макса «начинает раздражать». И это не считая тысяч и тысяч сообщений в социальных сетях от болельщиков Феттеля и попросту недоброжелателей Ферстаппена.

Не помогло даже то, что на этот раз Макс сразу признал свою вину — фактически опровергая слова Ники Лауды о том, что он ничему не учится. Если вспомнить дебютный сезон Макса, то у него были виноваты кто угодно, но только не он. Ферстаппена закидали камнями, хотя даже сам Феттель признал, что ошибка голландца — вполне нормальное явление и подобный инцидент мог допустить даже пилот, за плечами которого 300 и более этапов «Больших призов».

О`кей, допустим, что с пунктом «кто виноват?» проблем не возникает. Но как быть со вторым извечным вопросом — что делать? Нужно ли что-то менять? Стоит ли Максу действительно задуматься над произошедшим и пересмотреть свой подход к гонкам?

Представим на секунду, что Макса Ферстаппена не было бы в пелотоне. Потеряли бы от этого гонки? Однозначно. Потеряла бы от этого зрелищность Формулы-1, за которую так ратуют в руководстве серии? Без всяких сомнений. Ферстаппен, несмотря на свою ошибку, уже давно заработал авторитет одного из лучших в вопросе обгонов — полученные «награды» за лучший обгон в 2015 и 2016 годах говорят о многом. Вспомните обгон Серхио Переса на Гран-при Бразилии 2015 года или его борьбу с Кими Райкконеном год спустя в Бельгии. Факт: Макс умеет обгонять жёстко, но чисто.

Да, Ферстаппен упустил более чем реальную победу в Китае, но будем откровенны: за титул в этом году «Ред Булл» всё равно вряд ли поборется. А ниже третьего места не опустится, даже если голландец будет и дальше бить технику с завидной регулярностью. Так что потери «Ред Булл» от этого инцидента минимальны — даже несмотря на упущенный дубль.

К слову, выигравший гонку Даниэль Риккардо при обгоне Валттери Боттаса тоже действовал авантюрно: прояви Боттас чуть большую упрямость или чуть меньшую осмотрительность, дело могло закончиться аварией. То ли за счёт большего опыта, то ли из-за того что над Дэном не висел дамоклов меч в виде неудачного старта сезона, австралиец обгонял чисто — и заслуженно победил. И одним из аспектов этой победы стал именно риск.

Михаэль Шумахер, Демонстрируемое Ферстаппеном на трассе отличает тех, кого называют «истинными чемпионами». Голландец не признаёт авторитетов, как это в своё время делали Жиль Вильнёв, Айртон Сенна Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель… Агрессию, которую Макс проявляет при обгонах, его действия на грани дозволенного — это то, что можно найти в ДНК практически всех чемпионов мира.

Однажды Айртон Сенна сказал: «Победа — это всё. Это самое важное. Быть вторым означает лишь быть проигравшим». Именно этому постулату в большинстве эпизодов следует Макс. Да, иногда переходя за границы дозволенного. Да, временами теряя из-за этого не просто очки, но и победы в отдельных гонках.

Выдержка приходит с годами: в послегоночном интервью Гран-при Китая Феттель сказал, что готов был пропустить Макса вперёд без борьбы, потому что видел, насколько быстр был пролетевший мимо него со скоростью реактивного самолёта Риккардо. А теперь вспомните, каким был Феттель буквально пять лет назад. Разве мог тот Себ пропустить кого-либо без борьбы? Мог оценивать гонки с точки зрения «минимизации потерь»? Вопрос скорее риторический.

В какой-то момент таким спокойным и расчётливым может стать и Ферстаппен. Но желать, чтобы Макс поскорее остепенился, явно не стоит. Сами же будете скучать по его ярким манёврам, пусть даже в сочетании с глупыми авариями.