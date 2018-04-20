Курский «Авангард-М» стартует в первенстве России дома

21 апреля примет старт первенство России по футболу среди любительских команд Третьего дивизиона (региональная ассоциация «Черноземье»), в котором участвуют 13 коллективов

По традиции соревнования пройдут в два круга. Как и в прошлом году, наш регион в этих соревнованиях представляет вторая команда курского «Авангарда». Но если в минувшем первенстве она так и называлась — «Авангард-2», то теперь — «Авангард-М». И это — не случайно, рассказал «КИ» пресс-атташе ФК «Авангард» Кирилл Лунин. По его словам, в клубе решили изменить статус этой команды с дублирующего состава на молодёжную команду. В заявке «Авангарда-М» на предстоящий сезон значатся исключительно футболисты не старше 1997 г.р., что позволило включить его в структуру клубной академии.

Как сообщали ранее «КИ», свой матч первого тура «Авангард-М» должен был проводить в Липецке против местного «Металлурга-М». Однако, эта игра пройдёт 21 апреля в Курске на искусственном поле стадиона «Олимп» в парке КЗТЗ и начнётся в 14.00. Перенос матча из Липецка в Курск, по словам Кирилла Лунина, обусловлен тем, что в этот день стадион в городе металлургов, на котором должна проходить игра, будет занят.

Олег Столбецов