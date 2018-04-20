Спортивные зрелища: где скрыта манипуляция

В этом году по решению западной комиссии российская сборная не была допущена к участию в Олимпийских играх. Долгое время не умолкали споры: является ли отстранение спортсменов благом или позором? Возможно, ваша точка зрения станет менее категоричной, если вы узнаете, что спортивные состязания с лёгкостью используются грамотными политтехнологами и влияют на массовое сознание.

Без хлеба, но со зрелищами

Ещё римский император Нерон утверждал: «Дай народу хлеба и зрелищ — и толпа будет с тобой!». В то время одним из самых популярных способов досуга граждан были гладиаторские бои.

Зрелище, полное рек крови, диких криков болельщиков и агрессии, было призвано отвлекать граждан от множества социальных, экономических и политичных проблем. Толпа действительно была с императором, потому что в тот самый момент в Колизее не было людей — была бездумная толпа, бешеная, но управляемая.

Болельщики считают голы, а организаторы — миллионы

Пожалуй, одним из самых опасных с точки зрения влияния на массовое сознание видов спорта является футбол. Шумиха, устроенная вокруг этого вида спорта, поражает: футбольными клубами тратятся баснословные суммы, игроки перекупаются за миллиарды долларов, а проигрыши российской сборной обсуждаются СМИ как национальная трагедия.

Поведение футбольных фанатов также оставляет желать много лучшего: крики, драки, вспышки агрессии на стадионе во время игры любимой команды делают толпу злой и бездумной. Эту энергию те же болельщики могли бы направить на решение своих проблем, задуматься о нищете в собственных семьях, благоустраивать свою жизнь и стремиться к улучшению её уровня.

В 2012 году Исполнительный комитет УЕФА принял решение провести Чемпионат Европы по футболу в 2012 году на территории Польши и Украины. Летом 2012 года в обе страны хлынул поток иностранцев-болельщиков, жаркий июнь был заполнен одними только мыслями о футболе, победителях и проигравших, о таймах и голах, турнирных таблицах и пенальти.

Сознание граждан попросту отвлекли от их собственной жизни — и погрузили в другую. Реакция в Польше не заставила себя ждать: в День независимости, 11 ноября на улицах Варшавы и других городов произошли многочисленные столкновения националистов с мирными гражданами. Полицией было задержано более 100 тысяч человек.

Украину ждал Майдан: толпы ультраправых фанатов стали главной боевой силой в руках захвативших власть миллионеров. Свезённые на акцию запугивания в Одессу, они активно участвовали в массовом убийстве мирных граждан 2 мая.

Кубок Конфедераций — 2017 был щедрым на отчаянные поступки футбольных фанатов.

Так, например, фанат из Мексики Артуро Гарсия бросил свою семью ради поездки на заветные футбольные матчи. Обманув жену и детей, Артуро совершил путешествие из Мехико в Вольфсбург, оттуда — Берлин, а затем — в Казань и потратил 4000$. Это при средней зарплате в 1000$.

Иными словами, ради своего хобби фанат потратил четырехмесячные сбережения своей семьи. Но обошёл в своей фанатской любви всех 21-летний житель Перми Никита Смирнов . Во время раздачи автографов известным футболистом Криштиану Роналду безумная фанатских любовь достигла апогея: Никита протянул футболисту свой паспорт, а кумир расписался прямо на странице о семейном положении.

Похвала глупости продолжилась в Интернете: далее студент выложил фото паспорта в Сеть и очень гордился своим трофеем.

Известный журналист, редактор и автор книг Андрей Манчук вспоминает: «В 2010 году мы побывали в Соуэто, на роскошном стадионе, где проходил финал прошлого чемпионата мира по футболу. Этот матч посмотрели несколько миллиардов человек — но если бы они смогли взглянуть на то, что находится за пределами окруженного трибунами поля, то увидели бы трущобы и пустыри».

Именно в 2010 году в The Guardian была опубликована статья Тарри Иглтона, в которой футбол рассматривается как один из самых зрелищных способов борьбы с капитализмом: автор указывает, что игра используется как метод отвлечения масс от социальных и экономических проблем.

Политтехнологический аспект

Об эффектах, которые испытывают на себе футбольные и другие спортивные фанаты, писали ещё известные психологи Лебон и Тард. Согласно их выводам, психоэмоциональное состояние людей в толпе меняется практически до неузнаваемости. Толпа управляема и, как правило, агрессивна.

Это происходит потому, что из-за большого количества людей вокруг личность человека стирается, самостоятельная ответственность нивелируется, и на передний план выходят животные и низменные инстинкты. В таком неопределённом состоянии человек способен следовать за лидером толпы и делать все, что скажет лидер, даже если это противоречит его собственным жизненным принципам.

Разумеется, политтехнологи используют это в своих целях. Ещё Шмидт и Ассандж после выхода книги «Новый цифровой мир» выявили специально создаваемый поток, необходимый для намеренной маскировки и сокрытия реально существующих фактов.

Так называемый белый шум, описанный ещё Маршалом Маклуэном в книге «Гуттербергова Галактика». Правда, в своих научных трудах Маклуэн рассматривал влияние телевидения на человеческое общество. Однако механизмы влияния достаточно схожи.

Российские исследователи Луценко и Орловцев математически доказали, что белый шум является очень стойким и эффективным криптографическим алгоритмом.

Однако учёные обнадёжили более интеллектуальную часть населения: в случае постоянного зашумления информационного поля у более сознательной категории граждан формируется своеобразная догадка о сокрытии реальных фактов. Это ведёт к тому, что такие люди начинают самостоятельно познавать окружающую действительность и алгоритмизировать эту познавательную деятельность.

Массовые спортивные зрелища — очередная разновидность «опиума для народа», используемая профессиональными политтехнологами, чтобы контролировать любые действия людей.