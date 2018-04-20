В деревне Можайска сняли карантин по бешенству животных

Карантин по бешенству животных отменили на территории деревни Горетово Можайского городского округа Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 12 января 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревню Горетово Можайского городского округа», — говорится в тексте постановления.

Кроме того, карантин также снят от северной границы деревни Настасьино на юг вдоль границы Можайского городского округа до южной границы деревни Новинки, далее до южной границы деревни Красновидово, далее до западной границы деревни Троица, далее до северной границы деревни Мышкино и далее до северной границы деревни Настасьино.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.