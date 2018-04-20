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«Челси U-19» — «Порту U-19» — 2:2, пен. — 5:4 (обзор)
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«Челси U-19» — «Порту U-19» — 2:2, пен. — 5:4 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор полуфинального матча Юношеской лиги УЕФА между «Челси» и «Порту».
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