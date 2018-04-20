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На «Мордовия-Арене» прошили газон и благоустроили территорию
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На «Мордовия-Арене» прошили газон и благоустроили территорию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин рассказал, что на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске завершена прошивка газона и работы по благоустройству прилегающей территории. Тестовый матч на стадионе пройдет 21 апреля, в рамках ПФЛ встретятся «Мордовия» и «Зенит-Ижевск».
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— Работы по прошивке газона завершены на 100 процентов. Также полностью завершены работы по благоустройству стадиона, — цитирует ТАСС Меркушкина. — Если говорить о временной инфраструктуре, то строительство временных конструкций закончено, идут монтажные работы и установка оборудования.
Напомним, что на стадионе «Мордовия-Арена» пройдут четыре матча чемпионата мира. 16 июня здесь сойдутся Перу и Дания, 19 июня сыграют Колумбия и Япония, 25 июня пожалуют сборные Ирана и Португалии, а 28 июня — команды Панамы и Туниса.
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