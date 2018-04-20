Ещё
Greenpeace показал детям океан будущего с мусором вместо рыб. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Greenpeace показал детям океан будущего с мусором вместо рыб. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Британское отделение Greenpeace опубликовало видео, в котором детей приводят в океанариум, где вместо рыб плавает мусор. Таким образом экологи напомнили проблеме загрязнения окружающей среды, а также в очередной раз призвали местные супермаркеты оказаться от пластиковой упаковки, сообщает The Drum.
"Мы проиллюстрировали возможное будущее, которое непременно наступит, если ситуация не изменится", — заявил креативный директор снявшего видео агентства Ogilvy & Mather London Мик Махони.
Представители Greenpeace просит британские супермаркеты в течение года отказаться от упаковки, не подлежащей вторичной переработке. Экологи напоминают, что крупные магазины в стране генерируют 800 тысяч тонн пластика в год.
Вести.Ru: последние новости
СМИ: Луис Энрике претендует на пост наставника "Арсенала" Чемпионат мира. В первые сутки заключительного этапа продаж продано 164 тысячи билетов EXCLUSIVE: Syrian Boy Speaks Out About Impromptu Acting Gig White Helmets Forced on Him
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо6
Денисова наказали за дебилов
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз139
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Швеция отказалась от Ибрагимовича2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение