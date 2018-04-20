Мартынович: «Качественная игра отходит на второй план, „Краснодару“ очень нужен результат»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович рассказал об изменениях в тренировочном процессе и матчах против «Арсенала» и ЦСКА в эфире клубного ТВ.

— С приходом нового главного тренера у нас поменялся тренировочный процесс, поменялись слегка требования непосредственно к защитникам, центральным защитникам. Он попросил, чтобы мы играли немножко по-другому. Это нормально, когда приходит новый тренер и прививает свое видение. Поэтому игра поменялась. Пока все это идет в лучшую сторону, мы очень рады и все довольны.

Артём Дзюба — очень качественный форвард, он это доказал, не один год играя в Премьер-лиге. Играть против него всегда сложно, но если говорить про последний матч, то очень хорошо и качественно сыграла вся линия обороны, и команда в целом сыграла очень хорошую игру. На фоне этого и мои действия смотрелись очень неплохо. Я бы в первую очередь отметил бы не свои действия, а действия всей команды.

ЦСКА всегда был очень сбалансированной командой, поэтому если говорить, что у них нету лидеров впереди, то я так не скажу. У них в каждой линии есть свои личности, на которых стоит определить особое внимание.

Чего мы ждем от игры с «армейцами», это, прежде всего, положительный результат. Наверное, мы сейчас попали в такую ситуацию, что от результата очень многое зависит, поэтому в первую очередь нам нужен результат. Наверное, сейчас качественная игра отходит на второй план, очень нужен результат.

Фёдор Смолов — наш основной нападающий, лидер нашей команды, лидер наших атак, его нам всегда не хватает, когда он травмирован. В любом случае, это минус нашей команде. Ввиду определенных условия и ситуации его очень тяжело заменить.

У тренерского штаба нет другого выхода, кроме как найти какой-то выход из этой ситуации, потому что стало понятно, что Федя не примет участие в следующей игре, поэтому в любом случае тренеру нужно искать какой-то выход и найти какое-то оптимальное сочетание впереди, чтобы потеря Фёдора как можно меньше сказалась на игре команды.