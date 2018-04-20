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Главный тренер юниорской сборной США Сет Апперт: «О КХЛ мне рассказывали игроки, которых я когда-то тренировал в университете.
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Главный тренер юниорской сборной США Сет Апперт: «О КХЛ мне рассказывали игроки, которых я когда-то тренировал в университете. 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер юниорской сборной США Сет Апперт рассказал, что многое о российском хоккее он узнал от игроков, с которыми ранее работал. Он также подтвердил статус России как страны, выпускающей множество талантливых игроков.
— Что вы знаете о российском хоккее, о КХЛ и МХЛ? Как много информации у вас было для подготовки к турниру?
— У нас есть не так много информации о КХЛ. Я поговорил с теми игроками, выступающими здесь, которых я когда-то тренировал в университете. Среди них есть и Ник Бэйлен — очень хороший защитник, выступающий за челябинский «Трактор». Много разговаривали с ним о городах — хозяевах турнира, об аренах и о том, чего можно ожидать, находясь в дороге. Что касается МХЛ — я почти ничего не слышал о ней, но точно знаю, что в России всегда появляются великолепные игроки, которые потом оказываются и в североамериканских юниорских лигах, например, Андрей Свечников.
Напомним, что в стартовом матче юниорского чемпионата мира-2018 сборная США под руководством Апперта в Магнитогорске проиграла Канаде со счетом 4:6, но во второй групповой игре выиграла у Швейцарии — 8:5.
В следующем матче, 22 апреля США сыграют со Швецией, начало — 13.30 по московскому времени. (Юрий ШИРИНКИН)
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