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Определились финалисты отборочных чемпионата РФПЛ по киберфутболу
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Определились финалисты отборочных чемпионата РФПЛ по киберфутболу 

Чемпионат.com 2 часа назад
22 апреля прошёл заключительный этап отборочных турниров к чемпионату РФПЛ по киберфутболу, и теперь известны имена всех четырёх участников, которые вместе с сильнейшими игроками клубов Премьер-Лиги поборются за две путёвки в европейский турнир в финале eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP. Подробнее о событиях отборочных на официальном сайте соревнований.
Победители отборочных:
— Богдан «AstaninBaga» Астанин
— Александр «Sandor» Фофанов
— Кирилл «Aruhito» Ординарцев
— Дмитрий «Maarsik» Искра Grand Final eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP пройдёт в Москве 28 и 29 апреля. В прямом эфире его можно будет посмотреть на следующих площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, «Фейсбук» и Телеканал «Е».
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