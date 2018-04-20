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РФПЛ проведёт пресс-конференцию в преддверии чемпионата по киберфутболу
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РФПЛ проведёт пресс-конференцию в преддверии чемпионата по киберфутболу 

Чемпионат.com 1 час назад
23 апреля в МИА «Россия Сегодня» состоится пресс-конференция, посвящённая проведению чемпионата РФПЛ по киберфутболу. Программу чемпионата представят исполнительный директор Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Чебан, директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев и генеральный продюсер телеканала «Е» Наталья Чайковская. Специальным гостем мероприятия станет нападающий московского «Динамо» Николай Обольский. Финал чемпионата РФПЛ по киберфутболу пройдёт 28 и 29 апреля в московской студии телеканала «Е». В соревнованиях примут участие лучшие киберфутболисты страны, среди которых действующий чемпион Андрей TIMON Гурьев, игрок «Локомотива» Роберт UFENOK77 Фахретдинов, представитель московского «Динамо» Антон klenoff Клёнов и другие киберспортсмены. Как и в прошлом году, помимо профессиональных киберфутболистов в турнире примут участие четыре игрока, прошедшие открытые квалификации.
Два победителя этого турнира получат путёвку в Амстердам, чтобы принять участие в отборочном этапе на FIFA eWORLD CUP 2018.
В рамках пресс-конференции состоятся два выставочных матча, в которых Антон klenoff Клёнов сыграет с Андреем TIMON Гурьевым и Артёмом AfanGess Афанасьевым.
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