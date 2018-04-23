В апреле состоится чемпионат РФПЛ по киберфутболу

Российская футбольная Премьер-Лига вместе сФИФА организует свой чемпионат по FIFA 18. Матчи покажет телеканал «Е».

Чемпионат РФПЛ по киберфутболу— один из официальных отборочных этапов, победа в котором гарантирует попадание на квалификацию ЧМ по FIFA 18 (Global Series Playoffs). Всего на главный турнир года отправятся 128 киберспортсменов со всего мира. Из них только 32 окажутся в финальном этапе соревнований (16 в дивизионе PS4, 16 в дивизионе Xbox One).

На чемпионат РФПЛ по киберфутболу уже прошли открытые онлайн-отборочные. По результатам квалификаций на турнир прошли четверо игроков: Богдан Astanin Baga Астанин, Александр Sandor Фофанов, Кирилл Aruhito Ординарцев и Дмитрий Maarsik Искра. 16 остальных участников представят футбольные клубы РФПЛ.

«Финал будет проходить в студии канала «Е». Билетов было всего 50 и все они разобраны, потому что упор будет делаться на трансляции. Помимо телеканала «Е», чемпионат будут транслировать телеканал «Т24», а итоговый репортаж сделает «Россия 24».

Общий призовой фонд Чемпионата мира составит 100 тысяч долларов. Чемпиону РФПЛ будет приглашён на мировое первенство, а на счёт призовых, эта информация не разглашается», — передаёт слова директора по связям с общественностью РФПЛ Сергея Алексеева корреспондент «Чемпионата» Иван Изотов.

Финал чемпионата РФПЛ состоится 28 и 29 апреля в Москве. Два победителя турнира получат путевки на Global Series Playoffs и будут представлять Россию в Европе.

Позднее состоится Кубок России по FIFA 18. Организаторы соревнований уже провели 5 онлайн-и LAN-отборочных. Сейчас ожидается прием заявок от команд из РФПЛ. Сам турнир пройдет в мае. Более подробно о нем читайте у нас на сайте.