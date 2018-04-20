Континентальный регбийный чемпионат с участием клубов из РФ может быть создан к 2020 году

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Континентальный регбийный чемпионат с участием российских и зарубежных клубов может быть создан к 2020 году. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев

В пятницу в Москве прошло очередное заседание высшего совета.

"Мы приняли принципиальное решение о том, что мы начинаем создавать проект в регби-15, подобный Континентальной хоккейной лиге и аналогичной лиге в баскетболе, — сказал Артемьев. — Принято решение пригласить клубы из порядка десяти стран, в том числе из Грузии и Румынии, также хотим видеть клубы с Украины. Сейчас мы начинаем прорабатывать этот проект, мы взяли на его создание два года. Если речь пойдет о сумме 600-800 млн рублей, и мы найдем такого спонсора, то этого должно быть достаточно".

Артемьев также отметил, что создание данной лиги должно способствовать усилению конкуренции среди клубов. Также планируется, что российские команды будут выступать внутри лиги также в рамках зачета чемпионата России.