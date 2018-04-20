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Легендарный тренер «МЮ» Фергюсон: Венгер является одним из величайших менеджеров АПЛ
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Легендарный тренер «МЮ» Фергюсон: Венгер является одним из величайших менеджеров АПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поделился впечатлениями от решения наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера подать в отставку со своего поста по окончании сезона-2017/18. По мнению легендарного шотландца, Венгер является примером профессионализма и решительности, передает "Советский спорт".
"Я очень рад за Арсена. Я безмерно уважаю его за ту работу, которую он провел в «Арсенале». Это великое свидетельство его таланта, профессионализма и решительности, что он смог посвятить 22 года своей жизни работе, которую он любит. В эпоху, когда футбольные менеджеры иногда приходят на один или два сезона, это доказывает, насколько он предан «Арсеналу», — цитирует Фергюсона пресс-служба «красных дьяволов».
Также он выразил почтение Венгеру, который, по его мнению, является одним из самых успешных людей в чемпионате Англии.
"Без сомнения, Венгер является одним из величайших менеджеров Английского премьер-лиги, и я горжусь тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека", — сказал Фергюсон.
Ранее сообщалось, что Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона-2017/18.
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