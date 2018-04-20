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Руководство «Зенита» рассматривает Синишу Михайловича на пост главного тренера
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Руководство «Зенита» рассматривает Синишу Михайловича на пост главного тренера 

360tv.ru 1 час назад
Сербский специалист Синиша Михайлович заинтересовал руководство ФК «Зенит», которое рассматривает его на пост главного тренера. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Агент
49-летнего
наставника из Сербии планирует приехать в Москву в конце этой недели. Синиша Михайлович играл на позициях полузащитника и защитника, а также был помощником главного тренера ФК «Интер». После этого он начал самостоятельную карьеру в этой области.
Руководство «Зенита» обратило внимание на защитника из «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Футболист башкирского клуба может перейти в состав сине‐бело‐голубых, если петербургскую команду возглавит тренер Сергей Семак.
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