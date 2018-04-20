Руководство «Зенита» рассматривает Синишу Михайловича на пост главного тренера 

Сербский специалист Синиша Михайлович заинтересовал руководство ФК «Зенит», которое рассматривает его на пост главного тренера. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Агент
49-летнего
наставника из Сербии планирует приехать в Москву в конце этой недели. Синиша Михайлович играл на позициях полузащитника и защитника, а также был помощником главного тренера ФК «Интер». После этого он начал самостоятельную карьеру в этой области.
Руководство «Зенита» обратило внимание на защитника из «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Футболист башкирского клуба может перейти в состав сине‐бело‐голубых, если петербургскую команду возглавит тренер Сергей Семак.