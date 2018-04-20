Руководство «Зенита» рассматривает Синишу Михайловича на пост главного тренера

Сербский специалист Синиша Михайлович заинтересовал руководство ФК «Зенит», которое рассматривает его на пост главного тренера. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Агент

49-летнего

наставника из Сербии планирует приехать в Москву в конце этой недели. Синиша Михайлович играл на позициях полузащитника и защитника, а также был помощником главного тренера ФК «Интер». После этого он начал самостоятельную карьеру в этой области.