Оказывается, в США есть День марихуаны. И звезды спорта призывают ее курить

Ни дня без праздника — это об американцах. Например, сегодня, 20 апреля, в США отмечают День марихуаны. Праздник неофициальный, но затрагивающий большое количество людей, в том числе профессиональных спортсменов.

Bleacher Report, одно из самых авторитетных изданий по ту сторону океана, сумел собрать несколько популярных в недавнем прошлом игроков и подготовил специальное видео к этому, так скажем, праздничному дню. И оно просто взорвало интернет, затянув все дымовой завесой.

Пропаганда наркотиков? Эти ребята считают совсем наоборот. По их мнению, марихуана обладает замечательными целебными свойствами, ее давно пора легализовать в североамериканских лигах и употреблять прямо перед матчами.

В Коллективном соглашении НБА марихуана стоит отдельно от всех остальных запрещенных препаратов, так как, по мнению руководства лиги, она не влияет на спортивные результаты. Соответственно, наказание за ее употребление более мягкое. Попался в 1-й раз — добро пожаловать в программу реабилитации; во 2-й раз — вступаешь в новую программу реабилитации и платишь штраф в размере 25 000 долларов; в 3-й раз — отстранение на 5 игр; 4-й раз — дисквалификация на 10 матчей и крупный штраф. И так по нарастающей — за каждый следующий проваленный тест прибавляется по 5 матчей дисквалификации.

Действующий чемпион НБА Мэтт Барнс прочитал на эту тему 4-минутную лекцию, признавшись, что марихуана еще со времен университета помогала ему снимать стресс и лучше спать.

Бывший форвард лиги Эл Харрингтон после окончания карьеры нашел себе работу, доставляющую ему радость во всех смыслах. Он владеет «марихуановым» бизнесом и вместе с бывшим комиссионером НБА Дэвидом Стерном поддерживает идею легализации «травки» в лиге.

Наш любимый игрок из детства Трэйси МакГрэйди поддержал своего бывшего одноклубника Харрингтона, сказав, что тот на самом деле стал играть лучше после марихуаны, а Полу Пирсу после ухода из НБА стало интересно разобраться в полезных свойствах чудодейственной травы.

Самый титулованный тренер в истории НБА Фил Джексон также оказался на стороне большинства. Когда-то марихуана помогла ему восстановиться после травмы спины.