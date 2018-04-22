Более пяти тысяч жителей Подмосковья остаются без света

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости . Порядка 5,4 тысячи человек в Московской области к утру воскресенья остаются без света из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Уточняется, что с вечера субботы из-за дождя, грозы и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят массовые аварийные отключения в энергосетях. К полуночи воскресенья без электроснабжения в Подмосковье остались около 9,4 тысячи человек.

По данным ведомства на 04.00 мск 22 апреля, «без электроснабжения остаются бытовые потребители 96 населенных пунктов (около 5 400 человек)»: в зоне ответственности " МОЭСК " без света находятся около 2,8 тысячи человек в 56 населенных пунктах, в зоне ответственности «Мособлэнерго» — около 2,6 тысячи человек в шести населенных пунктах.

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