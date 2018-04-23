Ещё
Минздрав Подмосковья: Трое пострадавших в результате шторма остаются в больнице в стабильном состоянии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минздрав Подмосковья: Трое пострадавших в результате шторма остаются в больнице в стабильном состоянии 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Трое пострадавших в результате шторма, накрывшего столичный регион 21 апреля, остаются в больнице в стабильном состоянии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
«Трое пациентов, пострадавшие в результате урагана в Подмосковье, продолжают находиться на лечении в медучреждениях области. Двое из них, мужчина и женщина, находятся в центральной больнице городского округа Балашиха. Еще одна женщина — в больнице в Дмитрове. Состояние пациентов стабильное, проводится необходимое лечение и диагностика», — сказал Д. Марков.
Ураган и сильные ливни прошли в столичном регионе днем в субботу, 21 апреля. Из-за непогоды восемь пострадали, среди них один ребенок.
Агентство «Москва»: последние новости
М.Хуснуллин: Новую рекреационную зону благоустроят в Некрасовке в течение полутора лет Сквер памяти погибших на Великой Отечественной войне работников хладокомбината №7 появится в САО В Совете Федерации подготовили законопроект о снижении денежных отчислений с зарплаты заключенных на 25%
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов100
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение