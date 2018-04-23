Минздрав Подмосковья: Трое пострадавших в результате шторма остаются в больнице в стабильном состоянии

Трое пострадавших в результате шторма, накрывшего столичный регион 21 апреля, остаются в больнице в стабильном состоянии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Трое пациентов, пострадавшие в результате урагана в Подмосковье, продолжают находиться на лечении в медучреждениях области. Двое из них, мужчина и женщина, находятся в центральной больнице городского округа Балашиха. Еще одна женщина — в больнице в Дмитрове. Состояние пациентов стабильное, проводится необходимое лечение и диагностика», — сказал Д. Марков.

Ураган и сильные ливни прошли в столичном регионе днем в субботу, 21 апреля. Из-за непогоды восемь пострадали, среди них один ребенок.