Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света из-за непогоды

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости . Без света из-за непогоды остаются почти 300 жителей Подмосковья в девяти поселках, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В настоящее время частично обесточены девять небольших сельских населенных пунктов на севере и юге Подмосковья (Раменский и Серпуховский районы, а также Клин и Подольск). Без электричества временно остаются 295 жителей. В зоне отключения нет социально значимых объектов. Коммунальный комплекс работает безаварийно", — говорится в сообщении.

К работе по восстановлению электроснабжения привлечено 218 бригад, 662 энергетика, 258 единиц спецтехники. «Основной объем работ будет закончен сегодня к концу дня», — отмечается в сообщении.