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Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света из-за непогоды
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Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света из-за непогоды 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Без света из-за непогоды остаются почти 300 жителей Подмосковья в девяти поселках, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"В настоящее время частично обесточены девять небольших сельских населенных пунктов на севере и юге Подмосковья (Раменский и Серпуховский районы, а также Клин и Подольск). Без электричества временно остаются 295 жителей. В зоне отключения нет социально значимых объектов. Коммунальный комплекс работает безаварийно", — говорится в сообщении.
К работе по восстановлению электроснабжения привлечено 218 бригад, 662 энергетика, 258 единиц спецтехники. «Основной объем работ будет закончен сегодня к концу дня», — отмечается в сообщении.
Ранее в Минэнерго региона РИА Новости сообщили, что энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей и оперативно устраняют вновь возникшие отключения; последствия ЧП устраняют более 700 человек.
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