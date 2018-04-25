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Трое пострадавших от урагана в Подмосковье остаются в больницах
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Трое пострадавших от урагана в Подмосковье остаются в больницах 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в результате урагана в Подмосковье продолжают лечение в медучреждениях области, изменений состояния нет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В понедельник стало известно, что трое пациентов, пострадавшие 21 апреля в результате урагана в Подмосковье, находятся на лечении в медучреждениях области. Двое из них, мужчина и женщина — в центральной больнице городского округа Балашиха. Еще одна женщина — в больнице города Дмитров. Состояние пациентов стабильное, проводится необходимое лечение и диагностика.
"Все без изменений", — говорится в сообщении пресс-службы.
Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.
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