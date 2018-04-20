Ещё
В Москве и Подмосковье сменили график отключения горячей воды
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве и Подмосковье сменили график отключения горячей воды 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Московская объединенная энергетическая компания сменила график плановых отключений горячей воды в Москве и Подмосковье. Данное решение связано с проведением игр Чемпионата мира по футболу в столичном регионе.
«График летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу», — сообщается на сайте ПАО «МОЭК».
Зачисление 13-й квартплаты
Как выявить обман ЖКХ  В новом графике специалисты учли расположение спортивных объектов и мест размещения спортсменов и болельщиков. Это позволит подготовить оборудование на следующий год, не помешав проведению мирового первенства.
Помимо этого для жителей столичного региона МОЭК запустила онлайн-сервис, где можно заблаговременно узнать сроки отключения горячей воды, указав адрес интересующего дома. В компании также напомнили, что прекращение горячего водоснабжения не будет превышать десяти суток.
Напомним, что плановое отключение водоснабжения в летний период проводится с целью проведения профилактических и ремонтных работ на объектах сети тепло— и водоснабжения. К примеру, за эти короткие промежутки времени проверяют состояние труб, котельных, проводят диагностику тепловых станций.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Медведев предложил создать центры по переработке рыбы в морских терминалах Лавров сравнил переговоры США и КНДР с боксерским поединком В Алматы полторы тысячи человек проверили знание русского языка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо6
Денисова наказали за дебилов
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз139
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Швеция отказалась от Ибрагимовича2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение