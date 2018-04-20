В Москве и Подмосковье сменили график отключения горячей воды

Московская объединенная энергетическая компания сменила график плановых отключений горячей воды в Москве и Подмосковье. Данное решение связано с проведением игр Чемпионата мира по футболу в столичном регионе.

«График летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу», — сообщается на сайте ПАО «МОЭК».

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Как выявить обман ЖКХ В новом графике специалисты учли расположение спортивных объектов и мест размещения спортсменов и болельщиков. Это позволит подготовить оборудование на следующий год, не помешав проведению мирового первенства.

Помимо этого для жителей столичного региона МОЭК запустила онлайн-сервис, где можно заблаговременно узнать сроки отключения горячей воды, указав адрес интересующего дома. В компании также напомнили, что прекращение горячего водоснабжения не будет превышать десяти суток.

Напомним, что плановое отключение водоснабжения в летний период проводится с целью проведения профилактических и ремонтных работ на объектах сети тепло— и водоснабжения. К примеру, за эти короткие промежутки времени проверяют состояние труб, котельных, проводят диагностику тепловых станций.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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