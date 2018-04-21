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В Подмосковье не зафиксировали отключений электричества из‑за непогоды
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В Подмосковье не зафиксировали отключений электричества из‑за непогоды 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Сильный ветер и гроза в Подмосковье не привели к отключениям электричества, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.
«Нарушений электроснабжения потребителей из-за непогоды зафиксировано не было. Было локальное аварийное отключение, не связанное с погодой», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в электросетевых компаниях региона введен режим повышенной готовности.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области выпал град. В столице повалены сотни деревьев, по предварительным данным, пострадали трое детей и четверо взрослых.
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