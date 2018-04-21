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Отец Алексея Шведа: продал бизнес, чтобы научить сына играть в баскетбол
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Отец Алексея Шведа: продал бизнес, чтобы научить сына играть в баскетбол 

RT на русском 59 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Виктор Швед, отец и первый тренер российского баскетболиста Алексея Шведа, признался, на что пришлось пойти ради воспитания сына.
«Я открыл бизнес, стал заниматься мебелью. И дело неплохо пошло, хотел уже фабрику строить. Потом вижу: мне на ребёнка времени не хватает. Я всё распродал и ушёл в детскую спортшколу на эти копейки. Ради того, чтобы научить Лёшу играть в баскетбол. Потому что понимал: кроме меня никто этого не сделает», — приводит слова Шведа-старшего «Советский Спорт».
Он также рассказал, когда понял, что из сына выйдет толк в баскетболе.
«Видно было, что от природы он одарён. Ну и я работал с Лёшкой много — над передачами, над техникой. Он прогрессировал. И потом, у нас же баскетбольная семья. Жена играла, обе дочки играли. Да у нас в доме баскетбольный дух витает», — заключил Швед-старший.
Ранее защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями по поводу поражения от московского ЦСКА в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
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