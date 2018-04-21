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Отец Шведа: пожертвовал бизнесом, чтобы научить сына играть в баскетбол
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Отец Шведа: пожертвовал бизнесом, чтобы научить сына играть в баскетбол 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Отец и первый тренер баскетболиста подмосковных «Химок» Алексей Шведа Виктор рассказал о том, чем ему пришлось пожертвовать ради спортивной карьеры своего сына.
"Я открыл бизнес, стал заниматься мебелью. И дело неплохо пошло, хотел уже фабрику строить. Потом вижу: мне на ребенка времени не хватает. Я все распродал и ушел в детскую спортшколу на эти копейки. Ради того, чтобы научить Лешу играть в баскетбол. Потому что понимал: кроме меня никто этого не сделает", — цитирует Шведа "Советский Спорт".
По словам отца спортсмена, Алексей с детства был талантливым баскетболистом.
"Видно было, что от природы он одарен. Ну и я работал с Лешкой много — над передачами, над техникой. Он прогрессировал. И потом, у нас же баскетбольная семья. Жена играла, обе дочки играли. Да у нас в доме баскетбольный дух витает", — сказал он.
Ранее Алексей Швед рассказал о намерении «Химок» попасть в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.
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