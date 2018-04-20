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Юнармейцы Татарстана соревнуются в зональных этапах военно-патриотической игры «Зарница»
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Юнармейцы Татарстана соревнуются в зональных этапах военно-патриотической игры «Зарница» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Игра состоит из этапов «Интеллектуальная викторина по истории России» «Строевой смотр», «Визитная карточка» «Неполая разборка и сборка АК-74», «Полоса препятствий», «Подтягивание на перекладине» и «Бег на 60 м».
Юнармейцы Татарстана соревнуются в зональных этапах военно-патриотической игры «Зарница», которые проходят в муниципалитетах республики.
Первый этап игры — «Интеллектуальная викторина по истории России» —для всех. Затем команды разделились для участия в этапах: «Строевой смотр», «Визитная карточка» «Неполая разборка и сборка АК-74», «Полоса препятствий», «Подтягивание на перекладине» и «Бег на 60 м».
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