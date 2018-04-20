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Ракитич: «Как друг, приму любое решение Иньесты»
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Ракитич: «Как друг, приму любое решение Иньесты» 

SPORT24.ru 1 час назад
Футболист «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Андреса Иньесты.
— Иньеста пока не говорил нам о каком-то своем выборе, — приводит слова хорватского футболиста Mundo Deportivo. — Как друг, я буду поддерживать любое его решение. Пока же нет смысла говорить об этом, поскольку мы не имеем дела с фактом. Иньеста — лидер команды, мы готовы следовать за ним на поле.
Ранее сообщалось, что 33-летний Иньеста после субботнего финала Кубка Испании против «Севильи» объявит о решении продолжить карьеру в Китае.
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