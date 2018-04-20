Роман Терюшков и Игорь Артемьев обсудили развитие регби в Подмосковье

20 апреля состоялось очередное заседание Высшего совета Федерации регби России во главе с председателем Высшего совета Федерации регби России Игорем Артемьевым . Одной из тем собрания стало развитие регби на территории Московской области.

Сейчас на территории Подмосковья насчитывается более 1 тысячи профессиональных регбистов, с которыми работает 40 тренеров. Регион является одним из лидеров по представительству игроков в сборной России — 67 (38 игроков мужской сборной и 29 в женской). В чемпионатах России Московская область представлена двумя мужскими клубами и одним женским.

В настоящее время в Подмосковье работает Центр спортивной подготовки, Училище олимпийского резерва и 9 спортивных школ, которые занимаются подготовкой регбистов. Планируется создание еще шесть отделений: в Химках, Королеве, Видном, Ступино, Домодедове и Шатуре. На их развитие выделено 68,3 миллиона рублей.

Также продолжается строительство стадиона «Монино». На данном этапе планируется, что работы обойдутся примерно в 2,5 миллиарда рублей, с учетом оборудования дополнительных полей. Арена будет вмещать 8 160 человек. Она должна стать центральной для сборных России по регби, сдача объекта намечена на 2019 год.

Мы является лидерами по России, наряду с Красноярском, по числу представителей в сборной России. Наши команды всегда входят в число призеров чемпионата и Кубка России. Сейчас возобновлено строительство стадиона «Монино». Это историческое сооружение станет центром развития регби. Будем продолжать развивать этот спортивный кластер. Необходимо создавать дополнительную инфраструктуру, поля с подогревом, чтобы сделать подготовку спортивного резерва круглогодичной. Необходимы общежитие и гостиница, где будут размещаться спортсмены и воспитанники. Эта площадка должна стать центральной для всех сборных России по регби. У нас есть планы и четкое понимание их реализации. Вместе с Федерацией регби России мы воплотим их — Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

В этом году Владимир Путин поручил обсудить вопрос о развитии регби в России. После чемпионата мира по футболу эта тема станет особо актуальна. В планах создание первенства России — турнира нового уровня по аналогии с хоккеем, футболом и баскетболом.

Сейчас в вооруженных силах и силовых структурах возрождаются регбийные команды, создаются они и на базе военных училищ.