Антонио Конте: Венгер заслужил огромного уважения от всего футбольного мира

«Мы должны отдать должное Арсену Венгеру и его карьере в „Арсенале“. Он и Фергюсон — два последних тренера, которые так долго работали в одном клубе. Он работал в „Арсенале“ 22 года — это фантастика. Мне трудно представить, что я проведу 22 года в одном клубе.

Арсен из тех тренеров, что очень сильно повлияли на футбол. Он всегда пытался играть в хороший, креативный и атакующий футбол. Он заслужил огромного уважения от всего футбольного мира», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

Валерий Газзаев : Работа Венгера в «Арсенале» должна закончиться победой в Лиге Европы

62-летний Венгер работал с «Арсеналом» с 1996 года. Под его руководством команда выиграла три чемпионата Англии (1998, 2002, 2004), семь Кубков Англии (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) и семь Суперкубков Англии (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).