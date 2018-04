Тео Уолкотт: «Ничего, кроме уважения к Венгеру не испытываю»

Полузащитник «Эвертона» Тео Уолкотт поблагодарил главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера за поддержку. 29-летний хавбек выступал за лондонцев с 2006 по 2018 год. Сегодня стало известно об уходе Венгера из «Арсенала» по окончании сезона.

— Ничего, кроме уважения к этому человеку не испытываю. Он привел меня в клуб в возрасте 16 лет. Спасибо за вашу поддержку на протяжении долгих лет. Всего самаго наилучшего, босс, — написал Уолкотт в Твиттере.

Have nothing but respect for this man who brought me to club aged 16. Thank you for all your support over the years & all the best for the future Boss. pic.twitter.com/CmH6dliOXu

