Андреев: комитет по этике РФС может рассмотреть инцидент с участием И. Денисова 

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев не исключил возможности рассмотрения инцидента с участием полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования игрок оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством клуба.
«Комитет по этике будет рассматривать инцидент с участием Игоря Денисова, если получит соответствующее заявление из РФС. Пока такое заявление не приходило, но у руководителей РФС есть такая возможность», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.