Ещё
Андреев: комитет по этике РФС может рассмотреть инцидент с участием И. Денисова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андреев: комитет по этике РФС может рассмотреть инцидент с участием И. Денисова 

Чемпионат.com 1 час назад
Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев не исключил возможности рассмотрения инцидента с участием полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования игрок оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством клуба.
«Комитет по этике будет рассматривать инцидент с участием Игоря Денисова, если получит соответствующее заявление из РФС. Пока такое заявление не приходило, но у руководителей РФС есть такая возможность», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Чемпионат.com: последние новости
Прогноз на третий матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА Дж. Паркер разочарован недостатком игрового времени и отношениями с тренером Команда Мустафиной победила на чемпионате России по спортивной гимнастике
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо6
Денисова наказали за дебилов
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз139
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Швеция отказалась от Ибрагимовича2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение