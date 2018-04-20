Британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира-2018 в России из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаля, который был отравлен в Великобритании.
«Каждый по-своему с ума сходит. Россия от всего сердца делает чемпионат мира. Это не проект России, это проект ФИФА, всего мира. Мы просто добросовестно, честно выполнили те обязательства, которые на себя брали. Созданы все необходимые условия для команд, болельщиков. А кому приезжать, как, особенно чиновникам — это их проблемы. Даже не нужно на это реагировать, потому что десятки тысяч британских болельщиков купили билеты на чемпионат мира, будут поддерживать свою команду», — цитирует Мутко РИА Новости.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.