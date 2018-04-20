«Московское долголетие» в парках: чем заняться недалеко от дома

26 парков присоединились к проекту «Московское долголетие». К лету площадок станет более 30. Парки предлагают москвичам старшего возраста (от 50 лет) групповые занятия по трем направлениям: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие.

Москвичи могут выбрать скандинавскую ходьбу, гимнастику, танцы, иностранные языки и другие занятия. Все они бесплатны. Сейчас ведется набор групп, но в некоторых парках занятия уже начались.

Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку в территориальный центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту.

Парки, которые уже принимают участие в проекте:

— сад «Эрмитаж» (скандинавская ходьба, общая физическая подготовка (ОФП), гимнастика, танцы);

— Перовский парк (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, танцы);

— парк у прудов «Радуга» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, танцы);

— парк «Кузьминки» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы);

— Московская усадьба Деда Мороза (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы);

— парк «Садовники» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы);

— парк «Борисовские пруды» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы);

— Лианозовский парк (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);

— Гончаровский парк (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);

— парк «Ангарские пруды» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);

— этнографическая деревня Бибирево (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);

— сад имени Баумана (скандинавская ходьба);

— парк «Сокольники» (ОФП, фитнес/тренажеры, скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, бильярд);

— парк Победы на Поклонной горе (скандинавская ходьба, гимнастика, ОФП, танцы);

— парк «Фили» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);

— парк Олимпийской деревни (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);

— Таганский парк (скандинавская ходьба, гимнастика (цигун), танцы, фитнес и тренажеры, ОФП);

— усадьба Воронцово (ОФП, скандинавская ходьба, фитнес, танцы, игры (шахматы);

— Бабушкинский парк (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, творчество, фитнес/тренажеры);

— парк «Джамгаровский пруд» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, творчество, фитнес/тренажеры);

— сквер в Олонецком проезде (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, творчество, фитнес/тренажеры);

— парк «Красная Пресня» (скандинавская ходьба, ОФП, танцы, игры (шахматы);

— парк «Красногвардейские пруды» (скандинавская ходьба, ОФП, танцы, игры (шахматы);

— парк «Зарядье» (скандинавская ходьба, английский язык);

— Измайловский парк (скандинавская ходьба, ОФП, игры (шахматы и шашки), танцы, фитнес/тренажеры, гимнастика);

— Сиреневый сад (скандинавская ходьба, ОФП, игры (шахматы и шашки), танцы, фитнес/тренажеры, гимнастика).

«Московское долголетие» — проект для москвичей старшего возраста. Для них организованы бесплатные занятия спортом, творческие студии, лектории и языковые курсы. Они работают во всех районах города. Более 83 тысяч человек выразили желание участвовать в проекте, а свыше 63 тысяч уже приступили к занятиям.