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«Московское долголетие» в парках: чем заняться недалеко от дома
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«Московское долголетие» в парках: чем заняться недалеко от дома 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
26 парков присоединились к проекту «Московское долголетие». К лету площадок станет более 30. Парки предлагают москвичам старшего возраста (от 50 лет) групповые занятия по трем направлениям: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие.
Москвичи могут выбрать скандинавскую ходьбу, гимнастику, танцы, иностранные языки и другие занятия. Все они бесплатны. Сейчас ведется набор групп, но в некоторых парках занятия уже начались.
Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку в территориальный центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту.
Парки, которые уже принимают участие в проекте:
— сад «Эрмитаж» (скандинавская ходьба, общая физическая подготовка (ОФП), гимнастика, танцы);
— Перовский парк (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, танцы);
— парк у прудов «Радуга» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, танцы);
— парк «Кузьминки» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы);
— Московская усадьба Деда Мороза (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы);
— парк «Садовники» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы);
— парк «Борисовские пруды» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы);
— Лианозовский парк (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);
— Гончаровский парк (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);
— парк «Ангарские пруды» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);
— этнографическая деревня Бибирево (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);
— сад имени Баумана (скандинавская ходьба);
— парк «Сокольники» (ОФП, фитнес/тренажеры, скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, бильярд);
— парк Победы на Поклонной горе (скандинавская ходьба, гимнастика, ОФП, танцы);
— парк «Фили» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);
— парк Олимпийской деревни (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, фитнес/тренажеры);
— Таганский парк (скандинавская ходьба, гимнастика (цигун), танцы, фитнес и тренажеры, ОФП);
— усадьба Воронцово (ОФП, скандинавская ходьба, фитнес, танцы, игры (шахматы);
— Бабушкинский парк (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, творчество, фитнес/тренажеры);
— парк «Джамгаровский пруд» (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, творчество, фитнес/тренажеры);
— сквер в Олонецком проезде (скандинавская ходьба, ОФП, гимнастика, игры, танцы, творчество, фитнес/тренажеры);
— парк «Красная Пресня» (скандинавская ходьба, ОФП, танцы, игры (шахматы);
— парк «Красногвардейские пруды» (скандинавская ходьба, ОФП, танцы, игры (шахматы);
— парк «Зарядье» (скандинавская ходьба, английский язык);
— Измайловский парк (скандинавская ходьба, ОФП, игры (шахматы и шашки), танцы, фитнес/тренажеры, гимнастика);
— Сиреневый сад (скандинавская ходьба, ОФП, игры (шахматы и шашки), танцы, фитнес/тренажеры, гимнастика).
«Московское долголетие» — проект для москвичей старшего возраста. Для них организованы бесплатные занятия спортом, творческие студии, лектории и языковые курсы. Они работают во всех районах города. Более 83 тысяч человек выразили желание участвовать в проекте, а свыше 63 тысяч уже приступили к занятиям.
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