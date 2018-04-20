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Воробьев почти полностью изменил звенья перед игрой с Финляндией и Чехией
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Воробьев почти полностью изменил звенья перед игрой с Финляндией и Чехией 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная России прибыла в Пардубице на матчи Евротура против Финляндии (21 апреля) и Чехии (22 апреля). Команда провела тренировку в практически полностью измененных сочетаниях звеньев по сравнению с игрой против Швеции (1:2). Неизменной осталась только первая пятерка.
Напомним, игра против Швеции стала первой для России под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.
Состав сборной России:
Шестеркин (Кошечкин, Бочаров);
Хафизуллин — Белов, Гусев — Бывальцев — Дадонов (К);
Гавриков — Зуб, Кручинин — Семенов — Михеев;
Береглазов — Яковлев, Кагарлицкий — Тихонов — Сошников;
Трямкин — Елесин, Слепышев — Каблуков — Барабанов, Михеев;
Огурцов, Мамин — Дергачев — Бучневич.
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