Воробьев почти полностью изменил звенья перед игрой с Финляндией и Чехией

Сборная России прибыла в Пардубице на матчи Евротура против Финляндии (21 апреля) и Чехии (22 апреля). Команда провела тренировку в практически полностью измененных сочетаниях звеньев по сравнению с игрой против Швеции (1:2). Неизменной осталась только первая пятерка.

Напомним, игра против Швеции стала первой для России под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева

Состав сборной России:

Шестеркин (Кошечкин, Бочаров);

Хафизуллин — Белов, Гусев — Бывальцев — Дадонов (К);

Гавриков — Зуб, Кручинин — Семенов — Михеев;

Береглазов — Яковлев, Кагарлицкий — Тихонов — Сошников;

Трямкин — Елесин, Слепышев — Каблуков — Барабанов, Михеев;

Огурцов, Мамин — Дергачев — Бучневич.