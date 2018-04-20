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Гвардиола: «Мое абсолютное уважение Венгеру за всё, что он сделал»
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Гвардиола: «Мое абсолютное уважение Венгеру за всё, что он сделал» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об уходе Арсена Венгера с поста тренера «Арсенала».
"Мое абсолютное уважение Венгеру за всё, что он сделал. За всё — за его видение футбола, за его уважение к футболу. Желаю ему всего наилучшего в будущем. Надеюсь, с его опытом он займет в мировом футболе какую-нибудь новую должность — в «Арсенале», УЕФА, ФИФА. Не знаю.
Я с большим удовольствием соревновался с его «Арсеналом» здесь и когда работал в «Барселоне» и «Баварии» — приводит слова Гвардиолы The Sun.
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