Гвардиола: «Мое абсолютное уважение Венгеру за всё, что он сделал»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об уходе Арсена Венгера с поста тренера «Арсенала».

"Мое абсолютное уважение Венгеру за всё, что он сделал. За всё — за его видение футбола, за его уважение к футболу. Желаю ему всего наилучшего в будущем. Надеюсь, с его опытом он займет в мировом футболе какую-нибудь новую должность — в «Арсенале», УЕФА , ФИФА. Не знаю.

Я с большим удовольствием соревновался с его «Арсеналом» здесь и когда работал в «Барселоне» и «Баварии» — приводит слова Гвардиолы The Sun.