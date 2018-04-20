Гвардиола: Венгеру за всё то, что он сделал, — моё уважение

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость об уходе французского специалиста Арсена Венгера с поста наставника лондонского «Арсенала» по окончании сезона.

«Арсену Венгеру за всё то, что он сделал, — моё уважение. Успешность английской Премьер-лиги была достигнута благодаря таким большим личностям, как Арсен. Личностей вроде него не так много. Так что АПЛ сегодня является тем, чем является, благодаря тому, что сделал и привнёс в лигу Венгер», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.