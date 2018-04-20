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Кагарлицкий тренируется в звене с Тихоновым и Сошниковым перед матчем Евротура с финнами
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Кагарлицкий тренируется в звене с Тихоновым и Сошниковым перед матчем Евротура с финнами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 20 апреля. /ТАСС/. Форвард сборной России Дмитрий Кагарлицкий тренируется в одном звене с Виктором Тихоновым и Никитой Сошниковым перед матчем Чешских хоккейных игр с командой Финляндии. Об ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Состав по звеньям выглядит следующим образом:
вратари — Игорь Шестеркин, Василий Кошечкин, Иван Бочаров;
Динар Хафизуллин — Антон Белов, Никита Гусев — Алексей Бывальцев — Евгений Дадонов;
Владислав Гавриков — Артем Зуб, Алексей Кручинин — Кирилл Семенов — Илья Михеев;
Алексей Береглазов — Егор Яковлев, Дмитрий Кагарлицкий — Виктор Тихонов — Никита Сошников;
Никита Трямкин — Александр Елесин, Антон Слепышев — Илья Каблуков — Александр Барабанов;
Дмитрий Огурцов, Максим Мамин — Александр Дергчев — Павел Бучневич.
Матч Россия — Финляндия состоится 21 апреля в чешском Пардубице. В четверг подопечные Ильи Воробьева в вынесенном матче турнира, который прошел в Ярославле, уступили шведам (1:2).
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