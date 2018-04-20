Питерс ушел с поста главного тренера «Каролины»

— Я хочу поблагодарить Тома Дандона, Питера Карманоса и Рона Фрэнсиса за то, что доверили мне возглавлять команду. Мне кажется, что новый генеральный менеджер должен иметь возможность нанять собственного тренера. Также хочу поблагодарить Дона Уэдделла, всю администрацию и сотрудников PNC Arena. В этом бизнесе нужно тяжело и долго работать, и я очень высоко ценю усилия множества людей, с которыми я трудился в последние четыре года. Мы наслаждались временем в Роли, а моя семья всегда будет чувствовать связь с Северной Каролиной. Мне кажется, что сейчас — хороший момент для ухода. Я с нетерпением жду следующего вызова, — рассказал Питерс.

Отмечается, что «Харрикейнз» незамедлительно начинают поиски нового тренера.