«Я забил гол в финале чемпионата мира». История Иньесты. 2010 год

Андрес Иньеста вспоминает чемпионат мира 2010 года и свой гол в финальном матче.

Вышла в свет книга «Я забил гол в финале чемпионата мира. 34 истории от первого лица». В неё вошли воспоминания и фотопортреты футболистов, забивавших в финалах чемпионатов мира. В течение шести лет Майкл Дональд путешествовал по миру и встречался с авторами великих голов, начиная с Альсидеса Гиджи, принесшего победу сборной Уругвая в 1950 году, до Марио Гётце, благодаря которому в 2014-м кубок мира получила Германия.

В прошлый раз мы опубликовали историю Пеле, который поехал на чемпионат мира 1958 года совсем юным и мало кому известным игроком, а вернулся домой национальным героем. Сейчас переносимся в более близкое прошлое, чтобы вспомнить историю Андреса Иньесты, чей гол в 2010 году принёс Испании первый в истории титул чемпионов мира.

Андрес Иньеста

Родился: 11 мая 1984 года Сборная: Испания Матч: в 2010 году чемпионат мира проходил в ЮАР. Финал состоялся 11 июля на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге. Число зрителей: 84 490 Результат: Испания — Нидерланды — 1:0 Гол: Иньеста забил гол на 116-й минуте.

Иньеста — выпускник юношеской академии «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 18 лет. В 2009 году «Барселона» выиграла три турнира: Ла Лигу, Кубок короля и Лигу чемпионов. Семь её футболистов отправились в составе сборной Испании в ЮАР.

Хотя Испания и не добивалась успехов на прежних Кубках мира, успехи «Барселоны» и её представительство в сборной заставляли ожидать многого, притом что сборная Испании до мундиаля-2010 ничего особенного не добивалась. А добиться действительно было нелегко, поскольку на чемпионатах мира в расчёт идут не только техника и талант. Множество других нюансов влияют на то, останешься ли ты на турнире или поедешь домой. В 2010 году, после многих лет работы, условия сложились для нас благоприятно. И я всегда верил в то, что мы можем добиться успеха.

У нас был положительный настрой, однако мы понимали, что нам придётся очень нелегко. Удивительным образом особое значение для команды имело то, как мы отреагировали на поражение от Швейцарии в первом матче. Необходимо было сохранять спокойствие и веру. Это стало решающим.

Многое изменила и последняя игра группового турнира против Чили. Мы должны были выиграть эту встречу, иначе — из-за поражения от Швейцарии — нам пришлось бы ехать домой. Победа заставила поверить в себя и команду, и меня лично, поскольку я забил в том матче победный гол. После этого, мне кажется, мы задумались о том, что можем выиграть Кубок мира.

Наша цель всегда заключалась в том, чтобы пройти на турнире как можно дальше. Нам казалось, что мы уже добились многого, когда вышли в полуфинал. Затем мы победили Германию, одну из лучших сборных.

Мы решили, что останавливаться нельзя. Нужно выиграть Кубок мира. В это, наверное, сложно поверить, но подготовка к финалу чемпионата мира ничем не отличается от подготовки к любому другому матчу. Всё было совершенно обыденно. Ты встаёшь, ешь завтрак, потом ланч, дремлешь, играешь. В туннеле на стадионе ты слышишь шум на трибунах. Тогда из-за вувузел звуковой фон был довольно однообразным и при этом необычным. Невозможно было различить испанцев и голландцев. Был лишь один большой гул. В тоннеле я обычно ни на кого не смотрю. И тогда я думал о своём. Хотелось поскорее выйти на поле.

Слушать, стоя на поле, национальный гимн — это нечто особенное. Это мечта, которая сбылась. Матч получился грубым. Английский судья Говард Уэбб показал 14 жёлтых карточек, пытаясь не выпустить игру из-под контроля. Главными нарушителями правил были голландцы. Казалось, что они хотят выиграть за счёт грубой силы.

Первый тайм мы провели на равных. Нам было очень сложно нащупать свою игру. В перерыве мы сделали тактические перестановки, решили больше контролировать мяч. Мы вышли на второй тайм более уверенными в себе. Мне казалось, что мы добьёмся успеха до 90-й минуты, но когда дело дошло до дополнительного времени, я был уверен, что мы готовы забить в любой момент, что мы близки к этому.

Во втором дополнительном тайме невозможно не думать о серии пенальти. Игра уже близилась к концу. Я помню всю голевую комбинацию, начиная с наших ворот и заканчивая тем, как мяч оказался у меня. Когда Сеск Фабрегас отдал мне мяч… что говорить, это было какое-то сумасшествие. Мне сложно выразить словами то, что я чувствовал в тот момент. Это был предел. Понимаете, дополнительное время, а я забиваю победный гол в финале чемпионата мира. Сложно это описать. Это что-то очень, очень особенное.

Оставалось всего несколько минут. Но казалось, что время бежит очень медленно. В такой момент всё, чего ты ждёшь, — это финальный свисток. А потом ты его слышишь и начинаешь бегать, смеяться, плакать. Первое, о чём ты думаешь, — это твоя семья, девушка, твой народ, трудности, с которыми ты столкнулся в жизни и которые тебе пришлось преодолеть, чтобы достичь этого успеха.

Я же думал ещё и о Дани Харке. Он был моим другом, и я посвятил свой особенный гол ему.