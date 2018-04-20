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Пятница на Составе: форму футбольного клуба «Эйр Юнайтед» презентовала обнаженная модель
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Пятница на Составе: форму футбольного клуба «Эйр Юнайтед» презентовала обнаженная модель 

Sostav.ru 59 минут назад
Фото: Sostav.ru
Последний раз футбольный клуб «Эйр Юнайтед» играл в шотландской Премьер-лиге 40 лет назад. Тем не менее, несмотря на неприметность в спорте, клуб отлично продвигается в СМИ за счет своей давней традиции — пикантной презентации новой футбольной формы.
«Эйр Юнайтед» — футбольный клуб из небольшого города на юго-западе Шотландии. К сожалению, клуб с более чем вековой историей последний раз играл в шотландской премьер-лиге 40 лет назад. Однако это не мешает ему активно создавать инфоповоды для СМИ.
В традициях клуба презентовать свою новую форму, приглашая моделей для боди-арта.
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