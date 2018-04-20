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Стадиона ждет: коптер видеоблогера пролетел под куполом «Самара Арены»
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Стадиона ждет: коптер видеоблогера пролетел под куполом «Самара Арены» 

63.ru 56 минут назад
Фото: 63.ru
Главное спортивное сооружение областной столицы вновь стало объектом пристального внимания самарских видеоблогеров. На этот раз они сняли с коптера обстановку внутри купола «Самара Арены».
Внутри «Самара Арены»
Видеокамера пролетела над полем, трибунами. Газон здесь уложили, сейчас травяное покрытие поливают и сшивают. Параллельно рабочие обустраивают техническую зону. Это территория, которая находится в непосредственной близости к футбольному полю.
Сдать стадион в эксплуатацию планируют в конце апреля. Уже 28 числа здесь должен пройти первый тестовый матч. Газон испытают на прочность футболисты самарского клуба «Крылья Советов» и «Факела» из Воронежа.
На 6 мая назначена игра с краснодарской «Кубанью». Еще одна встреча пока находится под вопросом. 11 мая второй состав «Крыльев Советов» может сыграть с «Мордовией».
23 апреля в продажу поступят билеты на игру 28 апреля. Их стоимость составит от 200 до 400 рублей.
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