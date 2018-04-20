Организаторы eFootball RFPL Championship объявление распределение участников по платформам. На платформе Xbox One выступят киберфутболисты тульского «Арсенала», «Рубина», «Ростова», «Ахмата», «Динамо», «Тосно», «СКА-Хабаровск» и "Зенита", а также Александр «Sandor» Фофанов и Богдан «Baga» Астанин, которые стали победителями отборочных турниров на данной платформе.
На платформе Play Station 4 сыграют представители клубов ЦСКА, «Уфа», «Локомотив», «Краснодар», «Амкар», "Спартак", «Анжи», «Урал», а также два победителя отборочных турниров, которые состоятся в эти выходные.
Известно, что представлять «Ростов» будет Сергей «Kefir» Никифоров, «Динамо» — Антон «Klenoff» Кленов, ЦСКА — Андрей «Timon» Гурьев, «Локомотив» — Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, а «Анжи» — Хан «hantigr_4» Балабеков.
Финальная стадия турнира состоится 28 и 29 апреля в Москве. Победители на каждой платформе получат путевки на отборочный турнир чемпионата мира.
РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18