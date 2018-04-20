Спорт-Экспресс: последние новости

Фергюсон – об отставке Венгера: "Горжусь, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека"

Главный тренер юниорской сборной США Сет Апперт - о Джеке Хьюзе: "В шестнадцать лет у него есть все, чтобы побеждать!"