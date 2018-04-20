Ганские судьи могут бойкотировать чемпионат страны

Ганские судьи рассматривают возможность бойкота чемпионата страны по футболу в знак протеста против жестоких действий, сообщил глава ассоциации арбитров Ганы Джо Дебра.

Недавний матч ганской Премьер-лиги «Эльмина Шаркс» — «Медеама» был остановлен после первого тайма из-за того, что судья Нуху Лиман получил травму в результате нападения.

«Я получил несколько звонков и текстовых сообщений от судей со всей страны, которые устали от этой ситуации и боятся того, что может произойти дальше. Они хотят, чтобы мы бойкотировали лигу. Я попросил их сохранять спокойствие, поскольку мы будем стремиться добиться защиты, которой заслуживаем. Сейчас не время для каких-либо бойкотов», — приводит слова Дебры Ghanaweb со ссылкой на KweséESPN.