Андрей Канчельскис: «Головин в „Арсенале“? Все будет зависеть от нового тренера»

— В последнее время ходили разговоры об интересе «Арсенала» к Головину. Может ли теперь этот интерес пропасть?

— Все зависит от того, какие идеи принесет в клуб новый главный тренер, какая будет тактика, требования к футболистам.

— Почему у Аршавина, на ваш взгляд, не получилось стать железобетонным игроком основного состава при Венгере?

— Андрей снизил к себе требовательность, где-то недотерпел. Второй год в карьере в Англии — самый главный. Если выдержишь его, дела пойдут в гору. У меня, как и у Аршавина в «Арсенале», тоже второй сезон в «МЮ» не складывался, так же в основном выходил на замену, сидел без игровой практики. Но я терпел и пытался выжать максимум из ситуации, в итоге провел еще два чемпионата на высоком уровне в Манчестере. Возможно, сказалось то, что Аршавин приехал в «Арсенал» в середине сезона, может быть, усталость наложилась на адаптацию к новой стране и другому менталитету, и Андрей не смог с этим справиться. (Иван ТОРОПЦЕВ)