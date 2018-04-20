Президент клуба болельщиков сборной России: Потребуется, на ЧМ-2018 и на скамейке переночуем

«Истории с резким ростом цен как на билеты, так и на жилье давно стали обычным делом во всех странах, где проводятся футбольные чемпионаты. Это же самый популярный в мире вид спорта!

На предыдущем первенстве, в Бразилии, ситуация была ещё круче. Там не в 5−10 раз, как у нас, росли все цены в дни матчей, а в 100 и больше.

У нашего Клуба несколько проектов. Для их реализации мы распределились по разным городам. Выезды планируются разовые, с тем, чтобы ночевать в поезде. Футбольные фанаты люди не привередливые. Потребуется, и на скамейке в парке переночуем. Но чаще — у знакомых. Отели — это для цивилизованных граждан, с деньгами. Кстати, для тех, кто не знает: за день-другой до начала чемпионата цены в гостиницах и частных квартирах снижаются обычно как минимум на 30%. Проверено. Так что не советую бронировать. Дождитесь „часа Х“, — цитирует Латыпова „Свободная пресса“.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.