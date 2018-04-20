Кривоногова и Егорова одержали победы на чемпионате России по плаванию 

Ирина Кривоногова одержала победу в комплексном плавании на дистанцию 400 м на чемпионате России в Москве. Призёрами стали Софья Чичайкина и Александра Денисенко.
Анна Егорова победила на дистанции 800 м кролем и прошла отбор на чемпионат Европы.
Плавание. Чемпионат России. Москва Женщины. Комплекс. 400 м 1. Ирина Кривоногова (Самарская обл.) — 4.47,46. 2. Софья Чичайкина (Самарская обл.) — 4.47,99. 3. Александра Денисенко (Санкт-Петербург) — 4.48,53 Вольный стиль. 800 м 1. Анна Егорова (ХМАО-Югра — Калининградская обл.) — 8.30,66. 2. Анастасия Кирпичникова (Свердловская обл.) — 8.40,49. 3. Яна Курцева (Волгоградская обл.) — 8.44,29.