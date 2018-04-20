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Тарасов напугал коллегу ссорой с беременной Костенко
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Тарасов напугал коллегу ссорой с беременной Костенко 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В начале этого года Дмитрий Тарасов сыграл свадьбу с Анастасией Костенко. Позже они обвенчались, а через некоторое время стало известно, что избранница футболиста ждет ребенка. В свой день рождения модель показала первые фото, на которых был виден ее округлившийся живот. Недавно Анастасия пожаловалась на проблемы со здоровьем. Оказалось, что девушка страдает от отеков, как и многие другие беременные женщины.
В недавнем интервью супруга Тарасова сообщила, что у нее уже наступила более спокойная фаза «гнездования»: ей хочется создавать в доме уют. Футболист в свою очередь рассказал, что в их загородном доме часто бывают гости. На новый год сестра подарила Дмитрию приставку и теперь он любит играть в нее с друзьями. Часто к нему приезжают коллеги братья Миранчуки. Не так давно он разыграл одного из них.
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1 апреля он сидел в кафе с женой и решил написать Антону. «Пишу ему: „Брат, я поругался с Настей, мне очень плохо, приезжай“. Он: „Что случилось?! Куда ехать?!“. Брат был с девушкой, но я ему сказал, что не готов сейчас еще кого-то видеть», — пояснил Тарасов. По его словам, вскоре его друг приехал в кафе и увидел Дмитрия в компании Костенко и ее отца. «Говорю: „Какое число сегодня? Сегодня ты дурачок, ха-ха!“, — припомнил спортсмен. Миранчук разозлился на коллегу, так как испугался, а Дмитрий убедился в том, что они хорошие друзья, об этом он рассказал журналу „Наш Локо“.
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