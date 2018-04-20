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Тухель — один основных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала»
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Тухель — один основных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» 

SPORT24.ru 38 минут назад
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может продолжить карьеру в Англии. Немецкий специалист является одним из главных претендентов на пост в «Арсенале», сообщает Bleacher Report. Как отмечается, клуб также может обратиться к кандидатуре бывшего игрока «канониров» Патрика Виейра.
По ходу текущего сезона сообщалось, что Тухель отказался от варианта с «Баварией» именно с прицелом работы в «Арсенале».
Сегодня нынешний главный тренер лондонцев Арсен Венгер сообщил о решении покинуть клуб по окончании сезона.
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